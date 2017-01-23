Вашингтон, 23 января, 2017, 13:53 — ИА Регнум. Нехватка человеческих, а не финансовых ресурсов может стать крупнейшим препятствием для осуществления планов президента Дональда Трампа по восстановлению «ослабших» вооруженных сил страны, сообщает The Washington Times.

Matthew Moeller Американские солдаты

Хотя основные дебаты вращаются вокруг того, где новая администрация найдет средства для амбициозного наращивания численности войск, более значительной проблемой может стать то, где Трампу и главе Минобороны Джеймсу Мэттису найти достаточное число готовых и способных новобранцев.

Так, по данным издания The Army Times, вооруженные силы не могут выполнить поставленный перед ними план, согласно которому в армии должно находиться 476 тыс. военнослужащих в течение следующих восьми месяцев.

По словам Марка Кансиана, высокопоставленного советника по вопросам безопасности в Центре стратегических и международных исследований, кроме этого, план Трампа может столкнуться с негативной реакцией Объединенного комитета начальников штабов на предложение нового главы Белого дома увеличить численность войск.

Кансиан также отмечает, что начальник штаба сухопутных войск США Марк Майли и командующий корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер утверждают, что они за увеличение численности войск, однако оно, по их мнению, должно носить более сдержанный характер, тогда как дополнительные средства должны пойти на ремонт устаревающего вооружения и закупку новых образцов.

Так, Майли выразил желание в увеличении вооруженных сил до численности 490—500 тыс. военнослужащих, Неллер заявил, что 184 тыс. морских пехотинцев будет достаточно. Если администрация Трампа будет давить на вооруженные силы с тем, чтобы увеличение произошло в как можно более сжатые сроки, существует риск опасного противостояния между командованием вооруженных сил и Белым домом.

Как подчеркнул генерал в отставке Томас Спур, у Трампа есть возможность обратить внимание на вопрос боевой готовности, который не затрагивался последние несколько лет. Хотя оборудование и последние образцы оружия играют крайне важную роль, для обеспечения боевого потенциала США при ответе на угрозы национальной безопасности США по всему миру необходимы военнослужащие.

Проблемы, стоящие перед вооруженными силами США, связаны с тем, что только 17% граждан США призывного возраста могут нести военную службу по физическим показаниям. Более того, количество новобранцев сокращается на фоне улучшения ситуации в частном секторе.

По словам Спура, армия сможет наращивать свою численность в среднем по 10 тыс. военнослужащих в год. Более активное увеличение приведет к «плохим решениям» в плане качества военнослужащих.

Как заявил Кансиан, такие плохие решения проявили себя во время наращивания войск в Ираке и Афганистане. Он добавил, что одно из этих плохих решений — Брэдли Мэннинг, президент Обама помиловал его перед уходом из Белого дома.

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