Москва, 23 января, 2017, 13:52 — ИА Регнум. В Кремле не обладают информацией, касающейся запроса Крымской епархии о передаче ей в безвозмездное пользование 24 объектов государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический». Об этом заявил 23 января журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам Пескова, ему об обращении Крымской епархии ничего не известно. Вместе с тем в этом случае нельзя говорить и о каком-либо общем подходе, так как целесообразность передачи объектов, по мнению пресс-секретаря главы государства, в каждом конкретном случае должна обсуждаться.

Emsolov.ru Национальный заповедник Херсонес Таврический

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Симферопольская и Крымская епархия УПЦ МП обратилась в Росимущество с просьбой о передаче ей в безвозмездное пользование 24 объектов, которые ныне входят в состав государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», а раньше находились в пользовании монастыря Святого Владимира. По мнению благочинного Севастопольского округа протоиерея Сергия Халюты, передача объектов Церкви будет способствовать «подлинному развитию» заповедника. Однако в руководстве музея считают, что, напротив, решение о передаче объектов Церкви нанесет заповеднику большой вред и не позволит развиваться дальше.

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