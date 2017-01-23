Москва, 23 января, 2017, 13:44 — ИА Регнум. Акционеры компании «МегаФон» на внеочередном собрании одобрили сделку по покупке пакета акций Mail.ru Group. Об этом сообщает в понедельник, 23 января, НТВ.

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«Акционеры ПАО «Мегафон» одобрили сделку по приобретению доли в Mail.Ru Group, — говорится в сообщении. — Решение было принято на внеочередном собрании 20 января».

23 декабря на сайте «Мегафона» сообщалось, что телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги мобильной связи более чем 76 млн человек, собирается приобрести около 63,8% доли голосующих акций Mail.Ru Group.

На данный момент владельцами ценных бумаг, которые составляют 63,8% доли голосующих акций Mail.Ru Group, являются компании группы USM.

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