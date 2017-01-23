Москва, 23 января, 2017, 13:44 — ИА Регнум. Дата телефонных переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом должна быть согласована в ближайшее время. Пока она не определена и находится на стадии согласования. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 23 января.

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«Какой-то более полной информацией мы пока не обладаем, но действительно мы ожидаем, что в ближайшее время даты такого возможного телефонного звонка будут согласованы», — заявил Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, предполагается ли в ближайшее время встреча Путина и Трампа, Песков отметил, что пока нет информации на этот счёт.

Напомним, Трамп официально возглавил США 20 января. На следующий день он провёл телефонные переговоры с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 января Песков сообщил, что встреча Путина и Трампа может состояться в ближайшие месяцы, но никак не в ближайшие пару недель.«Это не будут предстоящие недели, давайте надеяться на лучшее, на то, что эта встреча состоится в ближайшие месяцы», — сказал Песков.