Москва, 23 января, 2017, 13:43 — ИА Регнум. Компенсации работникам за нарушение работодателями сроков выплаты зарплаты предлагается увеличить до 1/100 ключевой ставки ЦБ РФ за один день просрочки. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 января, соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР Юрий Волков и Василина Кулиева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Согласно законодательству, если выплата заработной платы и иных причитающихся работнику выплат произведены с нарушением установленного срока, то работодатель обязан выплатить работнику денежную компенсацию. Ее размер не может быть ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. Депутаты предлагают увеличить сумму компенсации до 1/100 ключевой ставки ЦБ.

По мнению авторов законопроекта, такая мера «повысит уровень социальной защиты работников всех форм собственности».

По данным Росстата, на 1 ноября 2016 г., по сведениям организаций (не относящихся к субъектам малого предпринимательства), суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 3,79 млрд рублей и по сравнению с 1 октября 2016 г. увеличилась на 132 млн рублей (на 3,6%).

Задолженность по заработной плате из-за несвоевременного получения денежных средств из федерального бюджета на 1 ноября 2016 г. зафиксирована в республиках Бурятия и Алтай, в Забайкальском крае, Московской области. Задолженность по заработной плате из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов субъектов РФ на 1 ноября 2016 г. наблюдается в Забайкальском и Камчатском краях, а также Еврейской автономной области, отмечают парламентарии.

Величина ключевой ставки ЦБ РФ составляет 10%.