Самара, 23 января, 2017, 13:35 — ИА Регнум. В 2017 — 2019 годах объём бюджетных вложений в развитие транспортной системы Самарской области увеличится на 41,4 млрд рублей. На содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в 2017 году предусматривается 2,8 млрд рублей, в 2018 году — 2,9 млрд, в 2019 году — 2,8 млрд. Такие цифры озвучены на заседании в региональном правительстве, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Увеличиваются бюджетные ассигнования на подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области», «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области», «Повышение безопасности дорожного движения», «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области», «Развитие метрополитена в городском округе Самара», пояснили в пресс-службе облправительства.

По информации министра транспорта и автомобильных дорог региона Ивана Пивкина, в 2017 — 2019 годах будет продолжено строительство социально-значимых объектов. План строительства на 2017 год дополнен строительством в Самаре на Волжском шоссе (от ул. Демократической до Московского шоссе) линии наружного освещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения. Ранее на 2017 год был запланирован ввод двух строящихся линий наружного освещения на Волжском шоссе от Красноглинского шоссе до ул. Демократической.

Планируемый объем финансирования позволит выполнить капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Самарской области и обеспечить прогнозируемый ввод в 2017 году — 37,7 км и 541 п.м. искусственных сооружений, в 2018 — 2019 годах — по 50 км автомобильных дорог ежегодно, отметил министр.

На содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в 2017 году предусматривается 2,8 млрд рублей, в 2018 году — 2,9 млрд, в 2019 году — 2,8 млрд рублей.

В 2017 — 2018 годах планируется продолжение проектных работ, начатых в 2016 году, в частности проектирование строительства моста через реку Волгу с обходом Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 «Урал» первый этап м.р. Ставропольский, м.р. Шигонский, а также проектирование строительства проспекта Карла Маркса на участке от пр. Кирова до границы Самары (под полное развитие) м.р. Волжский и Самары.

В 2018 — 2019 годах планируется выполнить работы по: проектированию строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до ул. Авроры в городском округе Самара; по проектированию реконструкции автомобильной дороги «Обводная г. Самары от «Урал» до «Самара — Волгоград» км 0 — км 12 м.р. Красноярский.

Также в 2017 — 2019 годах запланирован комплекс мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, развитие пассажирского транспорта в Самарской области и метрополитена в Самаре.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по заявлению главы самарского Минтранса Ивана Пивкина, дорожный сезон-2016 был благоприятным. В 2016-м объем дорожного фонда составил 19,7 млрд рублей, из которых 8,3 млрд — средства федерального бюджета, в том числе на модернизацию автомобильных дорог к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года.