Ярославль, 23 января, 2017, 13:17 — ИА Регнум. В Ярославле в 2017 году установят новые светофоры на восьми опасных участках. Это требование федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Светофор

Как следует из проекта, опубликованного на сайте программы, главным образом светофоры появятся там, где они давно должны бы быть. Планируется установить светофор на проспекте Толбухина на опасном пересечении с проспектом Ленина у детской стоматологии. Такая же ситуация будет исправлена на проспекте Машиностроителей на переходе к школе № 48. Улицы Республиканская и Пушкина на перекрестке получат светофор, а также Свердлова и Володарского. Поставят светофор на Фрунзе у дома 2, у 8-й больницы на Суздалке, на Б. Октябрьской у дома 101, где часто происходят аварии.

24 устаревших световых регулировщика будут модернизированы тоже в этом году. За год подготовят проекты и сметы на 2018 год, и тогда в Ярославле еще в семи местах появятся светофоры. Это переходы Угличская — Белинского, Слепнева — Расковой, Бабича у дома 14, Магистральная — Березовая, Туфанова у остановки «11-й МРН», Маяковского у остановки «Медсанчать», перекресток Тутаевского и Колесовой. Модернизируют в следующем году 12 объектов.

«Об установке светофоров обычно просят сами жители микрорайонов, но и статистика ДТП свидетельствует в пользу их необходимости на опасных участках», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении ГИБДД Ярославской области

Стоимость нового светофорного объекта составляет от 3,5 до 5,5 млн рублей. Примерно во столько обойдется и модернизация старых объектов.

В целом мероприятия по программе «Безопасные и качественные дороги» коснутся установки новых светофоров и замены старых, устройства «лежачих полицейских», организации полноценного освещения улиц, создания тросовых ограждений и нанесения световой разметки на наиболее опасных и оживленных участках.

Содержание и ремонт технических средств управления светофорами, видеонаблюдения по Ярославлю в этом году обойдется в 44 млн рублей, в 2018-м — 47 млн рублей.

В настоящее время заявка Ярославской области (Ярославская агломерация) на участие в программе «Безопасные и качественные дороги» проходит согласование в Министерстве транспорта.