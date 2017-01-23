Мурманск, 23 января, 2017, 13:06 — ИА Регнум.



Mil.ru Взрыв ледового затора. Учения ВС РФ

На территории Мурманской области подразделения отдельного морского инженерного батальона морской инженерной службы Северного флота проводят подготовку к конкурсу «Безопасный маршрут» «Армейских международных игр — 2017». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе флота.

«На учебном полигоне части в районе поселка Щук-озеро военнослужащие отрабатывают все элементы заданий конкурса, — отметил ВРИО начальника пресс-службы Северного флота подполковник Сергей Федюнин. — Сапёры проводят инженерную разведку местности, механики-водители выполняют фигурное вождение техники, мостостроители наводят переправу через ров при помощи комплекта ТММ-3 — тяжелого механизированного моста».

Как сообщил Федюнин, по итогам отборочного этапа будет определена команда инженерного батальона, которая будет состязаться с инженерным подразделениями соединений сухопутных и береговых войск за право защищать честь Северного флота уже на Всероссийском этапе конкурса.

Напомним, третьи Армейские международные игры пройдут с 29 июля по 12 августа 2017 года в России, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане и Китае.

Напомним, что ИА REGNUM уже сообщало о том, участниками «Армейских международных игр» в 2016 году стали более 120 команд из 19 государств, которые провели 23 конкурса на 19 полигонах России и Казахстана. Мероприятия посетили более трех тысяч иностранных представителей. Первое место заняла Россия, второе — Казахстан, а третье — китайские военные.