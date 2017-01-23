Москва, 23 января, 2017, 13:01 — ИА Регнум. Законопроект о регулировании мессенджеров разрабатывается Роскомнадзором совместно с экспертами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 января, об этом говорится в ответе на депутатский запрос Владимира Крупенникова («Единая Россия»).

Константин Сомов. Дама за письменным столом (Анонимное письмо). 1904

Парламентарий обратил внимание на участившиеся случаи рассылки сообщений, содержащей рекламу наркотиков.

«В настоящее время на площадке Роскомнадзора совместно с операторским сообществом прорабатывается вопрос внесения изменений в действующее законодательство РФ в части регулирования мессенджеров», — говорится в ответе депутату за подписью руководителя ведомства Александра Жарова.