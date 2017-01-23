Грозный, 23 января, 2017, 12:51 — ИА Регнум. Более 12 тысяч гектаров в Чечне и Ингушетии все еще остаются напичканными снарядами и боеприпасами. Полностью очистить территории этих двух северокавказских республик от взрывоопасных предметов предстоит к 2019 году.

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За пять последних лет, начиная с 2012 года, проделана большая работа, но предстоит еще не меньшая, отметил начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ Юрий Ставицкий. Уже стали безопасными около 13,5 тыс. гектаров в Чечне и около одной тысячи гектаров в Ингушетии. За это время обнаружено и уничтожено около 10 тысяч взрывоопасных предметов.

В Чечне за два года необходимо разминировать более 10 тыс. гектаров, в Ингушетии — около двух тысяч гектаров.

Как сообщили ИА REGNUM 23 января в пресс-службе Южного военного округа, в текущем году работы по разминированию сельхозугодий на территории Чеченской Республики и Республики Ингушетия начнутся в начале апреля. В настоящее время около 400 военнослужащих инженерно-саперной бригады округа приступили к полевым занятиям по повышению профессионального мастерства. Им предстоит пройти более 300 часов практических занятий.

В ходе учений военные кинологи со специально обученными собаками отработают обнаружение мин и зарядов взрывчатых веществ в различных оболочках. Также будут отработаны навыки использования новейших многофункциональных робототехнических комплексов «Уран-6».

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Саперы постарались: В Чечне и Ингушетии найдено 450 взрывоопасных предметов

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году на территории Чечни и Ингушетии было разминировано свыше 3,8 тысячи гектаров сельхозугодий. Было найдено и обезврежено более 450 единиц взрывоопасных предметов. План на год по разминированию перевыполнен почти на 50%.