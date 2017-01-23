Кембридж, Великобритания, 23 января, 2017, 12:51 — ИА Регнум. Британские ученые нашли способ выработать «иммунитет» на фальшивые новости у читателей с помощью психологического воздействия, сообщает ВВС News.

Илья Репин. Продавец новостей (фрагмент). 1873

Специалисты Кембриджского университета считают, что для «иммунитета» человеку необходимы небольшие «дозы» дезинформации — тогда он будет более критично относиться ко всем новостям и не будет воспринимать сомнительные новости.

В эксперименте приняли участие две тысячи граждан США, в нем использовались новости на тему глобального потепления. В ходе эксперимента выяснилось, что сомнительные заявления вызывали больший интерес, чем тексты с последовательным изложением достоверных фактов.

Однако, если в правдивую статью добавить немного «дезинформации», она воспринимается по-другому, и читатели начинают по-новому смотреть на откровенно фальшивые новости, не воспринимая их.