Пекин, 23 января, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Новая администрация президента США должна в полной мере осознать важность политики «одного Китая», заявила представитель министра иностранных дел Китая Хуа Чуньин, сообщает Reuters.

Территориальные границы моей родины никем не должны быть нарушенными. Плакат КНР 1974

Президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоялась 20 января, в прошлом месяце принял телефонный звонок с поздравлениями от президента Тайваня Цай Инвэнь, что стало прецедентом, нарушающим почти сорокалетнюю практику, по которой США признают только один Китай. В телефонном разговоре Трамп подчеркнул, что отстаиваемая Пекином политика «одного Китая» может быть предметом переговоров.

Напомним, на планете существуют два государства, претендующие на право называться китайским государством. Собственно Китай со столицей в Пекине и Китайская Республика, более известная как Тайвань. КНР настаивает на политике «одного Китая», по которой отвергает любые притязания Тайваня на признание мировым сообществом. Большинство стран официально признает политику «одного Китая», но поддерживает неофициальные отношения с Тайванем.