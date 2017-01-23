Ярославль, 23 января, 2017, 12:47 — ИА Регнум. Совет директоров АО «Ярославльводоканал» одобрил оказание благотворительной помощи в размере 10 млн рублей Городскому фонду содействия развитию Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в органах власти города. Помощь оказана за счет прибыли предприятия, 100% акций которого принадлежит городской власти.

Илья Бесхлебный Новогодний Ярославль

По данным источника ИА REGNUM, перечисленная прибыль будет направлена на погашение долгов, образовавшихся при подготовке города к Новому году. Впервые за долгие годы Ярославль получил красочную иллюминацию, в городе были установлены различные световые инсталляции, новогодняя елка была, помимо традиционных мест, установлена на центральной площади города — Советской. Также там действовал бесплатный каток и ярмарка.

Значительная часть новогоднего оформления была оплачена муниципальным сектором экономики. По словам источника ИА REGNUM, помимо «Ярославльводоканала» помогли городу с украшением «Яргорэлектротранс», «Яргоэнергосбыт», «Возрождение», «Ярославльзаказчик», городские рынки.

Также помощь в формлении города оказали компании, занимающиеся наружной рекламой в городе — «Дрим», «Два слона» и «Аврора». Определенную помощь, по данным источников ИА REGNUM, оказал и строительный сектор Ярославля. Впрочем, конкретные суммы руководители фирм не называют, ссылаясь на коммерческую тайну. По данным представителей рекламного бизнеса, затраты на новогоднее оформление Ярославля оценочно составили более 50 млн рублей.