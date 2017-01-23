Саратов, 23 января, 2017, 12:45 — ИА Регнум. Прокуратурой Саратовского района поддержано в суде гособвинение по уголовному делу 30-летнего С. Скрипаева «Незаконная охота, если это деяние совершено с причинением крупного ущерба», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

werner22brigitte Лось

Судом установлено, что в мае 2016 года Скрипаев на территории общедоступных лестных охотничьих угодий у села Поповка Саратовского района в период запрета охоты на лося, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов и не соблюдая правил охоты, убил лося из гладкоствольного охотничьего ружья марки «Симсон» 12 калибра.

Данными действиями природным ресурсам причинен крупный ущерб на сумму 120 тыс. рублей. Суд, учитывая доводы стороны обвинения, назначил Скрипаеву наказание в виде штрафа в размере 7 000 рублей, отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 октября 2015 года в Вольском районе Саратовской области инспекторами комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области совместно с сотрудниками отдела полиции были задержаны браконьеры с убитыми лосем и косулей. Ущерб природе был оценен в 180 тыс. рублей.