Москва, 23 января, 2017, 12:43 — ИА Регнум. Главы внешнеполитических ведомств России и Венгрии обсудят в Москве подготовку к встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Саммит должен состояться 2 февраля в Будапеште, сообщает 23 января газета «Ведомости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

»Наша сегодняшняя встреча станет важным этапом подготовки двустороннего саммита, который состоится в начале февраля», — заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим коллегой из Венгрии Петером Сийярто.

В свою очередь, Сийярто подтвердил, что в столице Венгрии «с нетерпением ждут визита президента России, который намечен на 2 февраля».

Как передавало ИА REGNUM, 19 января венгерские СМИ сообщили, ссылаясь на аппарат премьер-министра страны, что визит Путина в Будапешт состоится 2 февраля. Ранее, в декабре минувшего года, о планах Путина посетить Венгрию заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.