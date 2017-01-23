Кишинёв, 23 января, 2017, 12:40 — ИА Регнум. Власти Молдавии намерены в ближайшее время отменить соглашение об открытии бюро по связям с НАТО в Кишинёве. Об этом президент Молдавии Игорь Додон сообщил в интервью RT.

Privesc.Eu Moldova Игорь Додон

«Я буду работать, чтобы отменить это решение (о Соглашении об открытии бюро по связям с НАТО в Молдавии)», — заявил глава государства.

Додон также добавил, что во время февральской встречи с главами стран — участниц НАТО в Брюсселе он хочет удостовериться, готов ли Североатлантический альянс публично подписать соглашение о признании нейтралитета Молдавии.

«В начале февраля, когда я буду находиться в Брюсселе, у нас будет встреча с лидерами НАТО — мы уже сделали официальный запрос, — заявил президент. — Я хочу знать, если они готовы еще раз публично поддержать и подписать соглашение, которое признает нейтралитет Республики Молдова».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 января текущего года правящая партия Молдавии сообщила, что Демпартия страны считает категорически неприемлемыми заявления президента Игоря Додона, сделанные на встрече с главой РФ Владимиром Путиным, и обещает «нейтрализовать любые попытки аннулировать Соглашение об ассоциации Молдавии с ЕС и изменить внешнеполитический вектор».

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