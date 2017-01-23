Липецк, 23 января, 2017, 12:33 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 23 января находится в Липецке с рабочей поездкой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Совфеда, Матвиенко сопровождают заместитель председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного органа государственной власти Липецкой области Максим Кавджарадзе и член комитета по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Липецкой области Ираида Тихонова.

Пресс-служба Совета Федерации Валентина Матвиенко

Председатель Совфеда посетила новый корпус перинатального центра, пообщалась с его пациентками и главным врачом. Как уже сообщало ИА REGNUM, рассчитанный на 130 пациенток новый корпус перинатального центра был введен в эксплуатацию в конце июля 2016 года. Из бюджета федерального Фонда обязательного медицинского страхования на строительство нового корпуса было выделено около 2 млрд рублей, еще более 350 млн рублей направлено из областного бюджета. В августе 2016 года министр здравоохранения Вероника Скворцова дала высокую оценку работе Липецкого областного перинатального центра.

Также у Валентины Матвиенко запланирована рабочая встреча с главой администрации Липецкой области Олегом Королевым, а также с представителями органов власти и общественностью региона. В программе рабочей поездки — посещение объектов особой экономической зоны «Липецк», Новолипецкого металлургического комбината и ряда объектов социальной сферы.