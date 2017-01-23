Волгоград, 23 января, 2017, 12:32 — ИА Регнум. В Волгограде планируемый с 1 июля 2017 года рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства вызвал возмущение со стороны горожан. Предполагается, что в некоторых муниципалитетах «коммуналка» подорожает почти вдвое больше предложенной правительством РФ величины — на 9,8% вместо 4,2%. Пояснения по данному вопросу дали местные парламентарии, которые считают рост цен на услуги ЖКХ обоснованным.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной думы, данная инициатива принадлежит представительным органам местного самоуправления, которые обеспокоены состоянием своих коммунальных предприятий, доведенных популистскими решениями прежних властей до банкротства. На заседании комитета Волгоградской облдумы по промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству было отмечено, что искусственное занижение тарифов и, как следствие, постоянное недофинансирование ЖКХ являются основной причиной старения инженерных сетей. На сегодня их износ превысил 80%. Это приводит к частым авариям, высоким потерям питьевой воды, недостаткам теплоснабжения и требует принятия срочных мер в сфере оплаты коммунальных услуг.

«Из-за подобных решений уже обанкротилось три коммунальных оператора, — уточнил председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области Валентин Пронин. — С тех пор тянутся огромные долги и перед коммунальщиками, и перед ресурсоснабжающими организациями».

По его словам, худшее положение — в Волгограде.

«Тарифы регулировал город. В политических интересах только тариф на тепло и горячую воду в годовом размере был искусственно занижен на 360 миллионов рублей. И такая политика велась в течение десятков лет», — отметил парламентарий.

Как отметил областной депутат, бывший главный энергетик «Волгоградского химпрома» Сергей Песков, сегодня жители Волгограда за услуги ЖКХ платят менее 80% от экономически обоснованного тарифа. В течение долгого времени заниженная стоимость коммунальных услуг для граждан компенсировалась за счет завышения платежей для промышленных предприятий. Именно такая политика, по мнению парламентария, и погубила и промышленность, и коммунальное хозяйство, и предприятия энергетики.

Представители профильных ведомств областной администрации в ходе обсуждения подчеркивали, что запланированная индексация учитывает реальные затраты на производство коммунальных услуг и является экономически обоснованной.

«При этом тарифы на услуги водоснабжения, водоотведения в Волгограде остаются одними из самых низких по сравнению с субъектами ЮФО и близлежащими регионами», — обратил внимание заместитель председателя Волгоградской областной думы Сергей Булгаков.

Напомним, новые предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Волгоградской области начнут действовать с 1 июля 2017 года. При этом, согласно постановлению правительства РФ, для Волгоградского региона предельный порог роста цен на услуги ЖКХ установлен на уровне 4,2%.

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Между тем в ряде территорий области стоимость «коммуналки» возрастет на 9,8%. Решения об увеличении предельного индекса, превышающего индекс по Волгоградской области, и доведении его до 9,8% приняли представительные органы местного самоуправления 44 из 443 муниципальных образований региона. С этой инициативой они вышли к главе области. Речь идет, в частности, о Волгограде, Камышине и Урюпинске, Котово, Ленинске, Николаевске, Палласовке, Городищенском и Калачевском городских поселениях. В остальных территориях рост тарифов ожидается на уровне 4,2%.

Добавим, что своё возмущение ростом цен на коммунальные услуги, несоответствующим ни заработным платам, ни качеству предоставляемых услуг, волгоградцы выразили на просторах Всемирной паутины. Петиция с «криком души» об отмене роста коммунальных услуг в Волгограде за несколько недель набрала почти 3,5 тыс. голосов.

«В Волгоградской области и Волгограде заработная плата не поднималась уже более 8 лет. Средняя оплата у простого человека составляет 7 тыс. рублей. Оплата за однокомнатную квартиру уже составляет 5 тыс. рублей, при этом Волгоград занимает первое место по городам России по самому низкому уровню жизни. Пенсионерам приходится стоять с протянутой рукой на улице… Цены с каждым годом растут буквально на все, а вот зарплата, пенсия застыли в 2000-х годах. Скоро волгоградцы начнут ставить палатки во дворах и жить в них, ведь выбора просто не останется…» — пишет автор петиции Ксения Кульченко.

Цены повышаются безосновательно, уверена жительница Волгограда Елена Чернышкова. По ее словам, «нет персонального спроса с руководителей коммунальных служб и с чиновников, курирующих соответствующие направления, за плохую организацию труда, за разбазаривание и так немало поступающих денежных средств, за постоянно недоделанные работы».

Еще один волгоградец, подписавший обращение на имя президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева, Джон Юркевич недоумевает, почему «нельзя установить единый тариф платы».

«Я за квартиру 71 кв. метр оплачиваю отопление на 30% меньше чем моя мама за квартиру 42 кв. метра. Как так? Живём в одном городе, в одном районе, оба в новостройках… Мама получает з/п около 10 тыс. рублей, из которых она оплачивает ЖКХ (за декабрь 2016 года) — 5,8 тыс. рублей. Так не должно быть… Беспредел», — пишет горожанин.

Как сообщало ИА REGNUM, последнее повышение тарифов на услуги ЖКХ в Волгоградской области произошло в июле 2016 года. Предельный индекс составил 6,6%, а годом ранее — 15,26%. К примеру, на сегодня один киловатт электроэнергии обходится жителям региона в 3,86 рубля (до повышения 3,7 рубля).