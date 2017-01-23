Ставрополь, 23 января, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Судья из Ставрополя Инна Попова стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве. Дело возбудил председатель СКР Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

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«Председателем Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении судьи Ленинского районного суда города Ставрополя Инны Поповой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество)», — сообщили в пресс-службе.

Следователи выяснили, что Попову подозревают в попытке получить крупную взятку за незаконное трудоустройство. Расследование началось с сообщения, поступившего в правоохранительные органы от гражданина России, имя которого не называется.

По версии следствия, он обратился в УФСБ России по Ставропольскому краю, опасаясь, что у него могут похитить деньги. Деньги (взятку) ему предложили заплатить судье Ленинского районного суда Ставрополя за то, что она поможет ему устроиться на работу на должность федерального судьи в городе. Посредником в переговорах с судьёй выступала знакомая мужчины.

«В июле 2015 года женщина встретилась со своей знакомой, и судья сообщила ей ложные сведения о том, что у неё есть возможность оказать содействие в трудоустройстве мужчины на должность федерального судьи в городе Ставрополе в случае передачи ей денег в сумме 12 миллионов рублей. После этой встречи мужчина, опасаясь хищения его денег, обратился в УФСБ России по Ставропольскому краю», — сообщили в пресс-службе.

Женщина, выступающая в роли посредника, согласилась сотрудничать со следствием и встретилась с судьёй якобы для передачи взятки. На самом деле, она участвовала в оперативно-розыскном мероприятии краевого УФСБ.

В ходе встречи судье она передала бумажный пакет. В нём были десять тысяч рублей, остальные «купюры» являлись муляжом. «Сразу после получения денежных средств подозреваемая была задержана», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе в Ставропольском крае бывший полицейский попал под подозрение в коррупционном преступлении. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по факту покушения на мошенничество.