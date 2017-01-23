Токио, 23 января, 2017, 12:26 — ИА Регнум. Высшие должностные лица Японии, в числе которых министр финансов и глава центрального банка, провели встречу по обмену мнениями о состоянии мировых финансовых рынков 23 января, сообщает Reuters.

Maialisa Дональд Трамп

Встреча прошла в условиях неопределенности по поводу того, как рынки будут реагировать на политику нового президента США Дональда Трампа.

Чиновники отказались раскрывать подробности прошедшей встречи.

Ранее японские экономисты выражали обеспокоенность в связи с резким ростом курса иены, который уменьшает доходы экспортеров японской продукции.

Напомним, победа на президентских выборах Дональда Трампа, по мнению некоторых аналитиков, стала очередным событием в рамках консервативного, антиглобалистского тренда.

Трамп намеревается выйти из таких организаций как ТТП, НАФТА и ВТО, что нанесет ущерб экономикам многих стран, специализирующимся на экспорте, в частности Японии.