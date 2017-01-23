Москва, 23 января, 2017, 12:25 — ИА Регнум. Тридцатилетний безработный мужчина, который подозревается в нанесении побоев беременной женщине, задержан в Москве. Об этом сообщается в понедельник, 23 января, на сайте ГУ МВД РФ по столице.

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«В отдел полиции поступило заявление от 31-летней гражданки о нанесении ей телесных повреждений», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на улице Фридриха Энгельса в центре города. Мужчина подошел к женщине и начал обвинять беременную в том, что ее транспортное средство перекрыло проезд.

«Женщина пыталась возразить, на что мужчина ударил ее, — отмечается в сообщении. — Потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию».

По «горячим следам» сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. В отношении мужчины возбудили уголовное дело об «умышленном причинении легкого вреда здоровью».