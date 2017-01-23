Санкт-Петербург, 23 января, 2017, 12:25 — ИА Регнум. В 10:45 сегодня, 23 января, в озере Долгое на территории Санкт-Петербурга найдено тело мужчины, который 19 января ушел на подводную охоту и не вернулся домой.

Николай Дмитриев-Оренбургский. Утопленник в деревне. 1868

Ныряльщика искали сразу в трех водоемах в городской черте Петербурга — в озерах Безымянное, Долгое и Дудергофское.

Найденное сегодня тело погибшего подходит под описание пропавшего мужчины, проживавшего в Красносельском районе Петербурга.

«Тело погибшего мужчины извлечено силами СЧ ФПС ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу и доставлено на берег для дальнейших следственно-оперативных действий», — отметили в региональном главке МЧС.

Поиски экстремала проходили с 21 января. В них участвовали несколько единиц техники и более трех десятков спасателей, а также водолазы и беспилотные летательные аппараты.

Добавим, что ранее спасатели МЧС пришли на помощь нескольким рыбакам, отрезанным от берега трещиной на Ладожском озере.