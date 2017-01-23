Барнаул, 23 января, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Несмотря на корректировку (в сторону увеличения) краткосрочного плана реализации программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов», за 2017−2019 годы в регионе отремонтируют или заменят всего 137 лифтов в сорока зданиях. На эти цели направят 245,6 миллиона рублей. Об этом сегодня, 23 января, сообщает региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов».

Светлана Шаповалова Зима в Барнауле

Известно также, что лифтовым оборудованием займутся в шести муниципалитетах: 18 лифтов отремонтируют в Барнауле; 2 — в Белокурихе; 78 — в Бийске; 19 — в Заринске; 6 — в Новоалтайске; 14 — в ЗАТО Сибирский.

Между тем, список лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации в алтайских высотках, ежегодно пополняется на 200−300 единиц. И к 2020 году только в Барнауле окажется 1615 подлежащих списанию лифтов. На их замену потребуется изыскать не менее 4 миллиардов рублей. Эта сумма вполне сопоставима с годовыми доходами городского бюджета.

Хоть как-то справить ситуацию призвано увеличение (с 4,73 руб. до 5,79 руб.) размера минимального взноса за капремонт. Но даже после этого увеличения в Алтайском крае определено самое низкое значение верхнего предела минимального ежемесячного взноса среди всех субъектов Сибирского федерального округа. По данным регионального Минжилстроя, в Новосибирской области этот показатель достигает 6,45 руб., в Республике Алтай 7,58 руб., в Иркутской области 8,39 руб.

Как уже сообщало ИА REGNUM, краткосрочный план 2015−2016 годов региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов был завершен в сентябре 2016 года: лифтов по нему отремонтировали всего лишь 21 штуку.