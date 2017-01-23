Оренбург, 23 января, 2017, 12:14 — ИА Регнум. В Оренбурге 23 января в 17-м микрорайоне города открылась новая школа. Сегодня занятия для 220 учеников начались в 10 классах — четырех первых, двух вторых, двух пятых и двух шестых. Губернатор Юрий Берг поздравил учащихся и вручил директору школы сертификат от правительства Оренбургской области на 150 тыс. рублей, которые направят на развитие учебного заведения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Оренбуржья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная доска

Губернатор подчеркнул, что новая школа — самая лучшая, она оборудованапо самым современным стандартам, чтобы дети получали отличные знания.

Новая школа — уникальное общеобразовательное учреждение не только для города Оренбурга, но и для Оренбургской области. Она оснащена новой мебелью и оборудованием всоответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Для школьников оборудованы два спортивных и тренажерный залы, актовый зал, учебные кабинеты, игровые и спальные комнаты, библиотека с двумя читальными залами. Техническое оснащение пищеблока отвечает современным требованиям и нормам. На территории имеются спортивная площадка, площадки с игровым комплексом и теневым навесом.

Оснащение школы позволит организовать дополнительное образование обучающихся по различным направлениям: спортивные секции, объединения творческой, технической иинформационно-технологической направленности.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Минобре, строительство и ввод вэксплуатацию образовательной организации стало возможным благодаря реализации региональной государственной программы, направленной на ликвидацию двухсменной формы обучения в общеобразовательных организациях.

Напомним, в декабре 2016 года среднюю общеобразовательную школу № 86 в рамках визита в Оренбург посетил председатель правительства России Дмитрий Медведев. Он высоко оценил строительство современной школы, отметив, что Оренбуржье — первый регион, который завершает строительство по федеральной программе.

Проектная мощность школы рассчитана на 1135 учащихся. Открытие нового учреждения позволит оказывать качественные образовательные услуги всем детям школьного возраста иполностью решит вопрос обеспечения школьным образованием детей 17 северо-восточного жилого района Оренбурга.

Коллектив образовательной организации составляют 100 педагогических работников и 54 человека учебно-вспомогательного персонала.

Строительство школы № 86 началось в июне 2016 года. Стоимость проекта составила 868,4 млн рублей, из них 535,9 млн рублей — средства федерального бюджета, 318,6 млн рублей — областного бюджета, 13,9 млн рублей — местного бюджета.