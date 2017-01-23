Москва, 23 января, 2017, 12:03 — ИА Регнум. В 2016 году радиолокационная станция «Дон-2Н» противоракетной обороны (ПРО) Москвы выявила более десяти пусков российских баллистических ракет и ракет космического назначения, сообщает Минобороны РФ.

Mil.ru Пуск ракеты

Пуски были зафиксированы в ходе учебных тренировок по обнаружению условных баллистических ракет.

«В 2016 году боевые расчёты соединения противоракетной обороны войск ПВО-ПРО Воздушно-космических сил провели более 750 учебных тренировок», — сообщает военное ведомство.

Пуски ракет, зафиксированные ПРО Москвы, были выполнены с российских космодромов, полигонов, а также с морских акваторий. Также боевые расчёты РЛС «Дон-2Н» в 2016 году выполнили «контрольные проводки» около 250 космических объектов.