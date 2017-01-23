Севастополь, 23 января, 2017, 11:58 — ИА Регнум. Симферопольская и Крымская епархия УПЦ МП обратилась в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом России (Росимущество) с просьбой передать ей в безвозмездное пользование 24 объекта, входящие в состав государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический». Ранее они находились в пользовании монастыря Святого Владимира.

Dmitry A. Mottl Руины Херсонеса. Крым

«Передача объектов Херсонеса Таврического Церкви поможет начать процесс подлинного развития Национального заповедника», — заявил телеканалу НТС благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта.

По его мнению, государство должно позаботиться о строительстве современного музейного комплекса для размещения экспонатов Херсонеса Таврического.

«Мы подготавливаем документы для того, чтобы исполнить закон 327 от 11 ноября 2010 года «О передаче церковной собственности, которая находится в государственной или муниципальной собственности, — сообщил Халюта. — Поэтому нужно спокойно, без конфликтов постепенно идти к пониманию того, что Богу нужно вернуть Богово, а Кесарю вернуть кесарево».

Сообщается, что запрос был направлен в ноябре прошлого года, и Росреестр отклонил его по формальному признаку, однако в музее опасаются развития событий.

Церковь претендует на 24 объекта заповедника — по сути, это весь музейный комплекс. Если такое решение будет принято, вся административная, хозяйственная и культурная деятельность музея-заповедника станет невозможной, говорит его директор Светлана Мельникова.

«Министерство культуры не могло не отреагировать на подобный документ. Позиция очень четкая и определенная: подобное решение нанесет большой вред Херсонесскому музею-заповеднику и не позволит ему дальнейшего развития. Надо понимать, что в тех зданиях, на которые претендует Симферопольская епархия, находятся экспозиционные площади музея, фонды хранилища, реставрационные мастерские», — рассказала Мельникова.

Общая площадь заповедника составляет около 500 га. Основа национального заповедника — музей, экспозиция которого отражает две исторические эпохи, античный Херсонес и средневековый Херсон. В состав заповедника входят древнее городище, участки уникальной сельской территории города, так называемая хора, а также средневековые крепости Чембало и Каламита.

В 2013 году объект «Древний город Херсонес Таврический и его хора» внесён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин принял решение включить памятники и территории Национального заповедника «Херсонес Таврический» в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, принять Национальный заповедник в федеральное ведение и включить его в Список особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.

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Севастополь передал «Херсонес Таврический» в федеральное ведение

В 2015 году президент России Владимир Путин высказывал предложение основать недалеко от заповедника «Херсонес Таврический» историко-культурный центр христианства.

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Как сообщало ИА REGNUM, летом 2015 года теперь уже экс-губернатор Сергей Меняйло назначил протоиерея Сергея Халюту директором «Херсонеса». Это решение вызвало протест сотрудников музея, которые отказались работать под его руководством.

После личного вмешательства министра культуры Владимира Мединского врио директором музейного комплекса был назначен человек из научной среды. Позднее директором назначена бывший директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова.