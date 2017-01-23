Красногорск, 23 января, 2017, 12:21 — ИА Регнум. Бывший заместитель главы управления внутренней политики администрации президента Радий Хабиров, курировавший деятельность Госдумы, может возглавить один из ключевых городских округов Московской области. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на ряд высокопоставленных источников, в том числе информацию изданию подтвердила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова. По некоторым сведениям, Хабиров может занять пост руководителя Красногорского городского округа, который был образован в начале 2017 года на месте Красногорского муниципального района.

Команда

Хабиров начал свою работу в департаменте по взаимодействию с Федеральным собранием РФ и политическими партиями в 2008 году, когда первым замглавы администрации президента был еще Владислав Сурков. С 2009 года Хабиров стал заместителем начальника управления внутренней политики администрации президента. Он остался на своей должности и при сменившем Суркова Вячеславе Володине. Однако после того как Володин перешел на пост спикера Госдумы, Хабиров был уволен по собственному желанию в сентябре 2016 года. После этого некоторое время ходили слухи, что он может уйти на должность замминистра в одно из федеральных министерств.

Предложение на пост руководителя городского округа в Подмосковье свидетельствует о том, что у нынешнего губернатора Московской области Андрея Воробьева, как у человека, являвшегося главой ЦИК «Единой России» и лидером фракции в Госдуме, сложились крепкие отношения с Хабировым, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

Несмотря на то, что работа на муниципальном уровне власти предполагает иной подход и навыки, чем работа в администрации президента, ожидать каких-либо проблем в работе Хабирова не следует, считает политолог.

«Думаю, для команды Воробьева это выгодно. Невыгодность использования подобных чиновников состоит в том же, что и невыгодность человека со слабыми руками вести тяжелую машину. Она красивая, мощная, но ты её можешь не удержать», — заявил Журавлев.

«Тем не менее Воробьев, скорее всего, при всем своем молодом возрасте руководитель тоже опытный, при том руководитель не только Московской области — он ведь работал и в партии. Он уверен в том, что они (с Хабировым) сработаются, а если уверен, то никаких особых проблем для него в работе Хабирова не будет», — полагает эксперт.

По мнению генерального директора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, весьма вероятное назначение Хабирова руководителем Красногорского городского округа положительно отразится на политических перспективах команды Воробьева.

«Команде Воробьева вообще часто предъявляют претензии о том, что она медленно реагирует на развивающуюся ситуацию, что она не вполне профессиональна», — констатирует Орлов.

«Хабиров — это политический тяжеловес, очень серьезный чиновник с большим опытом, и я думаю, что для Воробьева это было бы очень хорошее приобретение. Тем более сейчас ситуация в области не отличается стабильностью в связи с проведением муниципальной реформы», — подчеркнул он, комментируя ситуацию корреспонденту ИА REGNUM.

Реформа, которая встречает заметное сопротивление со стороны значительной части населения и элит, требует участия серьезного игрока, жесткого компетентного управленца, способного принимать публичные и непубличные решения, и «Хабиров, конечно, относится к числу таких серьезных игроков», уверен политолог.

«Конечно, Хабиров был заместителем начальника управления внутренней политики. Это крупная должность. Но с другой стороны, глава Красногорского объединенного района — это серьезные возможности и ресурсы. Это солидный округ, сопоставимый с небольшой областью. Я бы не стал говорить о каком-либо понижении», — отметил Орлов.

При этом новообразованный Красногорский городской округ действительно является достаточно проблемной территорией, которая требует наведения порядка и решения многих социально-экономических проблем, указал руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

«Территория эта достаточно проблемная. Достаточно вспомнить историю «красногорского стрелка». Нужно навести там порядок, добиться, чтобы авторитет власти рос, чтобы социально-экономические проблемы округа решались, может только человек с серьезным опытом, хорошим бэкграундом», — заявил Калачев корреспонденту ИА REGNUM.

«У Хабирова бэкграунд, которому можно позавидовать. И не только работа в администрации президента — и до этого он копил огромный управленческий опыт. Ему предлагают ответственную и тяжелую работу. Не знаю, является ли эта работа пределом его мечтаний, есть ли у него какие-то планы или карьерные перспективы в Подмосковье в дальнейшем, но в любом случае это будет усиление команды (Воробьева)», — уверен политолог.

Вообще роль муниципальных образования Московской области и глав муниципальных образований значительно выше, чем в любом другом регионе, и любое муниципальное образование под Москвой может сравниться с малым регионом по объему ресурсов, по сложности задач, напомнил Калачев. Так, один лишь Красногорск является весьма внушительным городом с населением почти 150 тыс. человек, не говоря уже о целом городском округе.

«Думаю, для Воробьева это приобретение. Для Хабирова… ходили такие такие слухи, что он мечтал стать главой Башкортостана. Но на самом деле если смотреть на возможности городского округа Красногорска, то в России есть регионы, которые по количеству ресурсов и по количеству персон, проживающих на их территории, явно уступают», — подчеркнул эксперт.

«Разговоры о судьбе Хабирова начались еще при предыдущем руководстве администрации президента, когда он был в составе команды Суркова. Но Хабиров остался. И это тоже, думаю, свидетельствует о его политических талантах», — добавил Калачев.