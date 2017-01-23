Москва, 23 января, 2017, 11:37 — ИА Регнум. Замминистра обороны РФ Тимур Иванов в интервью газете «Коммерсантъ» назвал объем строительства в интересах Минобороны «колоссальным», сравнив его по масштабам с послевоенным восстановлением страны.

Александр Дейнека. Стройка (фрагмент). 1949

По его словам, одновременно строится более 2 тыс. объектов как военного, так и социального назначения, в их число входят аэродромы, жилые дома, объекты инфраструктуры, полигоны, военные городки и кадетские училища. «Работа ведется от Калининграда до Курил», — сказал Иванов.

Он пояснил, что в 2016 году было сдано свыше 2,5 тыс. зданий, общая площадь которых составляет 2,7 млн квадратных метров. В числе крупных объектов замминистра выделил причалы и береговую инфраструктуру для «Бореев» в Вилючинске и причальный фронт для подлодок проекта 636 в Новороссийске.

Среди проблем в строительстве для Минобороны Иванов назвал сложную финансово-экономическую ситуацию в стране и недобросовестность подрядчиков. Так, компания Су-155 не выполнила обязательства по строительству жилья в Москве. Причем в 2011—2012 годах компания начала строительство коммерческих проектов на средства, полученные от Минобороны РФ, а для военного ведомства не завершила ни строительство жилых домов, ни инженерные сети в них.

Напомним, 29 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства специального строительства (Спецстроя). Об упразднении Спецстроя объявил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу на итоговом заседании коллегии Минобороны 22 декабря.

Вместо агентства созданы восемь федеральных государственных унитарных предприятий. Как сообщает пресс-служба главы государства, функции упраздняемого агентства, 200 федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата передаются Министерству обороны РФ.

Вооруженные силы РФ получают штатную численность военнослужащих и гражданского персонала инженерно-технических воинских формирований и дорожно-строительных воинских формирований при упраздняемом агентстве.

В ведение Минобороны передается федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства № 900 при Федеральном агентстве специального строительства» и федеральные государственные унитарные предприятия, находящиеся в ведении упраздняемого Федерального агентства специального строительства. Минобороны становится правопреемником упраздняемого агентства, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.