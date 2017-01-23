Калуга, 23 января, 2017, 11:27 — ИА Регнум. 3 млрд 141 млн рублей составила по состоянию на 1 января 2017 года общая задолженность калужских потребителей за газ и свет. Как заявили на заседании правительства Калужской области, 1 млрд 457млн рублей — долг перед Калужской сбытовой компанией и 1 млрд 684 млн рублей — долг ООО «ГазпромМежрегионгазКалуга», сообщает 23 января корреспондент ИА REGNUM .

Maria Babbage Счетчик

По словам министра строительства и ЖКХ области Алексея Шигапова, в регионе просроченная задолженность составила 571 млн рублей за электроэнергию и 890 млн рублей за газ. Проведенный ведомством анализ показывает рост задолженности за природный газ на 29% или 200 млн рублей. Здесь основными должниками являются предприятия ЖКХ. Их суммарный долг составляет 466 млн рублей. Также в регионе наблюдается существенный рост просроченной задолженности у промышленных предприятий. В сравнении с сентябрем 2016 года эта задолженность увеличилась на 35%. Просроченная задолженность потребителей, финансируемая за счет средств федерального бюджета, составила 147 млн и увеличилась на 46 млн рублей. Совокупная задолженность организаций, финансируемых из средств областного и местных бюджетов, на сегодняшний день составляет 4 млн рублей и с сентября 2016 года увеличилась на 2 млн рублей. Одновременно просроченная задолженность населения за газ снизилась на 2%.

Основными должниками за газ в регионе являются «Калугатеплосеть» — 384 млн рублей, дирекция единого заказчика на услуги ЖКХ Дзержинского района — 43,7 млн рублей, Калужский завод телеграфной аппаратуры — 35 млн рублей.

В расчетах за электроэнергию с начала отопительного сезона просроченная задолженность снизилась на 11% или 68 млн рублей. Основными должниками за этот ресурс стали предприятия промышленности с долгами в 213 млн рублей или 38% от всей величины просроченной задолженности, которая увеличилась на 27%. Одновременно просроченная задолженность предприятий ЖКХ и управляющих компаний снизилась на 36%, а населения на 5%.

Впрочем, у управляющих компаний задолженность за свет составляет 157 млн рублей. Долги «Калугаоблводоканал» — 58 млн рублей, а у «Калугатеплосети» — 36 млн рублей. Немало должны энергетикам и другие предприятия области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов назвал неплатежи за энергоресурсы «угрозой государственной безопасности №1» и предложил правоохранительным органам считать их преступлением и рассматривать как хищения.