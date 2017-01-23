Степанакерт, 23 января, 2017, 11:25 — ИА Регнум. 21 летний военнослужащий контрактной службы вооруженных сил Нагорного Карабаха погиб в результате нарушения режима прекращения огня, сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики.

Пресс-служба МО Нагорно-Карабахской Республики

«В результате выстрела со стороны ВС Азербайджана убит военнослужащий контрактной службы ВС Нагорно-Карабахской Республики Карен Маратович Улубабян (1995 г. р)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что трагический инцидент произошел в 23:25 часов 22 января на оборонном пункте одной из позиций на восточном направлении линии соприкосновения ВС НКР и Азербайджана.

Пресс-служба министерства обороны НКР также сообщает, что ВС Азербайджана 22 января и в ночь на 23 января около 55 раз нарушили перемирие на линии соприкосновения с ВС Нагорно-Карабахской Республики.

«Противник произвел около 430 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. Кроме того, на восточном направлении противник применил снайперские винтовки (92 выстрела) и минометы калибра 82 мм (2 снаряда). Передовые подразделения Армии обороны НКР для пресечения активности противника прибегли к ответным действиям и продолжили уверенно выполнять стоящую перед ними боевую задачу», — говорится в сообщении.

На фоне неспокойной обстановки на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана, миссия ОБСЕ 24 января проведет плановый мониторинг линии соприкосновения северо-западнее села Сейсулан Мартакертского района НКР.

В пресс-службе МИД НКР ИА REGNUM сообщили, что с позиций Армии обороны НКР наблюдение будут осуществлять полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Иржи Аберле (Чехия) и Геннадие Петрика (Молдова).

Власти НКР выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.