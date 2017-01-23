Ростов-на-Дону, 23 января, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Ростовская область, куда под занавес 2016 года нагрянул птичий грипп, готовится к плановой вакцинации пернатых. Прививки от гриппа обитателям личных и фермерских хозяйств начнут делать в феврале. Об этом ИА REGNUM 23 января сообщили в пресс-центре областной станции по борьбе с болезнями животных.

rostoblvet.ru Домашняя птица

Донские ветеринары завершают перепись пернатых. Учетные записи будут содержать и имена животноводов, которые планируют приобрести птицу весной 2017 года.

«Прививка обойдётся владельцу в 1 рубль за голову. Иммунизация домашней птицы будет проводиться постоянно — в зависимости от возраста и поступления птицы в домашнее хозяйство. Задача ветеринарной службы — привить каждую птицу», — отметил директор областной станции по борьбе с болезнями животных Владимир Жилин.

Напомним, два очага заболевания птичьим гриппом были выявлены на Дону в конце 2016 года. Вирус был обнаружен на площадках ООО «Евродон» в Красносулинском и Октябрьском районах. Около 160 тыс. птиц было уничтожено, проведена дезинфекция и установлен карантин. Специалисты заверили, что распространение вируса удалось остановить. По их предположениям, вирус на Дон могли занести перелётные птицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первые дни 2017 года птичий грипп был зафиксирован и на территории Краснодарского края. Также заболевание зафиксировано в Калмыкии и Астраханской области.

Ситуация по гриппу птиц в Ростовской области была благополучная с 2008 года. В 2015 году вспышка болезни была зарегистрирована в Астраханской области, расположенной близ донского региона. Ежегодно на Дону более 2 млн птиц прививали от болезни.