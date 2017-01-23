Вашингтон, 23 января, 2017, 11:19 — ИА Регнум. Белый дом пообещал бороться со СМИ, распространяющими клевету в адрес администрации президента США ложные сведения, «зубами и когтями», предоставляя альтернативную точку зрения, заявил главный советник Дональда Трампа, сообщает Reuters.

DonkeyHotey Дональд Трамп

В своей первый полный рабочий день 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что находится в состоянии войны со СМИ, недооценивающими число людей, поддерживающих нового президента.

Многие СМИ установили беспрецедентно враждебный тон по отношению к новой администрации, хотя они и прежде не отличались лояльностью к Белому дому.

«Мы не намерены мириться с тем, что многие СМИ стремятся дискредитировать президента в первый же день его работы», — заявил глава аппарата Белого дома Райнс Прибус.

Администрация Трампа продолжит жесткую политику в отношении тех СМИ, которые распространяют клевету в адрес президента.

«Мы будим бороться зубами и когтями каждый день и дважды на дню», — заявил Прибус.

Напомним, после победы 8 ноября Дональда Трампа на президентских выборах многие СМИ начали распространять информацию о том, что в ход выборов вмешались российские хакеры, взламывая серверы демократической партии США они якобы способствовали победе кандидата-республиканца. Администрация президента США, как и российская сторона, отвергают подобные обвинения.