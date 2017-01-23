Москва, 23 января, 2017, 11:18 — ИА Регнум. В России 11 месяцев 2016 года выдано 753 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,3 трлн рублей. Это на 11% больше, чем за весь 2015 год, сообщили в АИЖК.

AlexanderStein Ипотека

Средняя ставка выдачи снизилась в ноябре до 12,2%. Снижение наблюдалось как по кредитам, выданным на приобретение строящегося жилья (до 11,4%), так и по кредитам на вторичном рынке (до 12,7%).

В ноябре 2016 года выдано около 78,3 тыс. кредитов на 137 млрд рублей (+22% к ноябрю 2015 г.). Ускорение темпов прироста (в октябре они составляли 12%) связано со снижением ставок по ипотечным кредитам.

За время реализации программы субсидирования (март 2015 — ноябрь 2016) выдано 479 тыс. ипотечных кредитов на сумму 863 млрд рублей (37% выдачи ипотеки за этот период).

Населением приобретено 24 млн кв. м жилья, а объем привлеченных средств в строительство составил 1,4 трлн рублей (в т.ч. 37% — средства населения).

Снижение объемов жилищного строительства в целом (-7% за 11 мес.) связано преимущественно с падением объемов строительства индивидуальных домов (-12%). Ввод многоквартирного жилья сохраняется практически на уровне 2016 года (-1%).

Вместе с тем, замедление инфляции до рекордных 5,4% по итогам 2016 года формируют устойчивые ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки (в 2016 г. снизилась с 11% до 10%) и ставок по ипотечным кредитам.

По итогам 2016 года выдано около 900 тыс. кредитов на сумму не менее 1,5 трлн рублей (+30% к уровню 2015 года). В случае сохранения или ускорения ноябрьских месячных темпов роста в декабре, объем выдачи ипотеки может незначительно превысить уровень 1,5 трлн рублей.

По оценкам АИЖК, учитывая динамику ипотечных ставок и существующий спрос населения на жилье, ожидается, что уже в 2017 году может быть выдано более 1 млн кредитов на сумму 1,8 трлн рублей и поставить новый рекорд выдачи ипотечных кредитов.