Вашингтон, 23 января, 2017, 11:16 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп пообещал помощь от федеральных властей штатам, пострадавшим от мощных торнадо и наводнений, сообщает USA Today.

skeeze Торнадо

По предварительным данным, жертвами стихии на юге страны стали 18 человек, 14 погибли в штате Джорджия, четверо — в штате Миссисипи, где удар торнадо пришелся на город Хаттисберг. Там разрушена инфраструктура, дома, без крыши над головой остались тысячи человек.

Спасателям в разборе завалов помогают местные жители. В ряде пострадавших городов проблемы с электричеством, частично нет связи. Также пострадали штаты Техас, Алабама, Луизиана и Флорида.

В ряде округов штата Джорджия введено чрезвычайное положение, аналогичный режим действует в отдельных районах штата Миссисипи.

По прогнозам метеорологов, не исключены новые шторма и бури. Непогода надвигается на штаты Алабама, Флорида и Джорджия.