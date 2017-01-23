Санкт-Петербург, 23 января, 2017, 11:03 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием иномарки, которая врезалась в здание комендатуры Кронштадтского гарнизона. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

See-ming Lee Автомобильная авария

Авария произошла ранним утром в 04:00 мск на улице Восстания у дома № 1. За рулём автомобиля находился водитель в состоянии алкогольного опьянения.

По данным госавтоинспекции, водитель Citroen получил серьёзные травмы. Мужчину извлекли из машины и доставили в больницу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, водитель Honda Civic, совершивший наезд на двух подростков в Санкт-Петербурге 21 января, стал фигурантом уголовного дела. В результате ДТП 14-летний мальчик скончался на месте происшествия, а его ровесница госпитализирована в состоянии средней тяжести.