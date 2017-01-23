Посёлок Молодежный, Краснодарский край, 23 января, 2017, 11:01 — ИА Регнум. В Краснодарском крае вторые сутки не могут найти десятилетнего мальчика, пропавшего в посёлке Молодежный Белореченского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД 23 января, в настоящее время в поисках ребенка задействовано более 250 человек.

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Сегодня планируется повторно обойти лесной массив и осмотреть территорию железнодорожной ветки. Близлежащие к месту исчезновения мальчика обследуют водолазы «Кубань-спас». Планируется привлечь к поискам дополнительные силы волонтеров, казачества, общественности, пишет информационное издание «Югаполис». Кроме того, поиски будут вестись и с воздуха: для этого задействуют вертолет.

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Накануне днем специалисты обследовали лесной массив в районе поселка Молодежный и реки Кашка. К месту происшествия были направлены силы и средства поисково-спасательных служб: сотрудники Белореченского пожарно-спасательного гарнизона, Адыгейского поисково-спасательного отряда, Белореченского филиала Краснодарской краевой службы «Кубань-СПАС», представители МВД и администраций Белореченского района и Черниговского сельского поселения, казаки и волонтеры. На месте работает оперативный межведомственный штаб.

Как сообщало ИА REGNUM, с заявлением об исчезновении своего десятилетнего сына 29-летняя жительница Белореченского района обратилась в полицию вечером 21 января. По предварительным данным, ребенок играл на улице, потом, промочив ночи, отправился домов. Однако там он так и появился. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье об убийстве.