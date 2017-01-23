Магадан, 23 января, 2017, 11:01 — ИА Регнум. На автозаправочных станциях Магадана введены ограничения на продажу бензина АИ-95. Реализация этого вида топлива осуществляется по талонам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента цен и тарифов. Необходимость введения временных ограничений там объяснили неисправностью танкера, который доставляет нефтепродукты в регион.

Autoflit.ru Канистры с бензином

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Дефицита остальных видов нефтепродуктов в Магаданской области нет, и запасов топлива достаточно для удовлетворения потребности владельцев автомобилей, заверили также в ведомстве. Ситуация находится на контроле правительства региона.

Цены на бензины и дизельное топливо на заправках Магадана остаются на прежнем уровне: АИ-98 — 52,2 рубля, АИ-95 — 47,27 рублей, АИ-92 — 45,03 рубля, дизельное топливо — 45,80 рубля. Самый дорогой на Колыме бензин продают в посёлках Омсукчан и Сеймчан, где стоимость АИ-92 составляет 57 и 64 рубля соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, грузоперевозчики Магаданской области грозятся, что введённые год назад изменения в правилах перевозки делимых грузов сделают доставку топлива в населённые пункты региона просто нерентабельной, либо приведут к увеличению расценок на грузоперевозки.

«Что нам делать, разрезать бочки, уменьшая наполовину, и заваривать? — недоумевал председатель Магаданской областной ассоциации автотранспортников «Магаданавтосоюз» Валерий Хожило. — Бочек на 20 кубов на Колыме мало, процентов 10−20 от общего числа. Покупать новые небольшие? Так тогда придется заменить и тягачи».