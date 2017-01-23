Челябинск, 23 января, 2017, 10:45 — ИА Регнум. В Челябинске при центре защиты семьи, материнства и детства «Берег» открылся православный храм. Литургию в храме в честь великомученика Пантелеимона Целителя совершил митрополит Челябинский и Миасский Никодим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

Морис Утрилло. Церковь в пригороде

Первая служба в храме прошла вчера, 22 января. Митрополит Никодим приступил к обряду освящения. Располагается храм в доме номер 59 по улице Российской.

Комментируя открытие храма, основатель центра «Берег» священник Владимир Панарин сообщил, что организация, при которой открывается храм, создана в помощь беременным женщинам и столкнувшимся со сложными жизненными обстоятельствами матерям. По словам Панарина, «Берег» помогает людям, следуя заповедям Иисуса Христа. Причём помощь оказывается полезной не только для нуждающихся, но и самим помощникам.

«У людей, которые помогают, особый смысл в жизни появляется, чувство, что ты нужен», — пояснил он.

Отметим, Благотворительная организация, созданная четыре года назад, помогает беременным женщинам и мамам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. На сегодняшний день «Берег» опекает 1016 семей. После беседы с сотрудниками и волонтерами «Берега» 45 женщин отказались от мысли сделать аборт.

Напомним, Владимир Панарин — один из южноуральских общественных деятелей, выступивших против установки беби-боксов в России и в Челябинской области. В частности, 25 июня 2016 года в ток-шоу «В центре внимания» на ЧГТРК он заявил, что «церковь всегда поддерживает инициативы, которые помогают», но в то же время за рубежом, откуда «пришли» ящики, их закрывают, потому что неизвестно, что потом случается с детьми. Каждая женщина должна знать, что ей есть к кому обратиться за помощью, и тогда она не бросит своего ребенка, отметил священнослужитель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на Южном Урале в нескольких городах создадут приюты для беременных и матерей с детьми и центры, по оказанию помощи оказавшимся в сложной ситуации семьям. Также будут созданы службы психологического и юридического консультирования.