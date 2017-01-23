Токио, 23 января, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Глава правительства Японии Синдзо Абэ заявил президенту РФ Владимиру Путину о недовольстве в связи с укреплением российского военного присутствия на южных Курилах. Это произошло в ходе декабрьских переговоров между лидерами, однако Абэ рассказал о беседе 23 января на пленарном заседании нижней палаты японского парламента, сообщает «Лайф».

Kremlun.ru Синдзо Абэ

«Я чётко указал российской стороне, что мы выражаем сожаление в связи с усилением её военного присутствия на четырёх северных островах», — заявил Абэ, имея в виду южную часть Курил. Премьер-министр Японии отметил, что не может полностью раскрыть содержание разговора с российским лидером.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении совершить визит в Россию в ближайшее время. Это должно способствовать решению вопроса о заключении мирного договора между Токио и Москвой. Абэ также выразил мнение, что улучшение отношений с Россией крайне важно для поддержания безопасности в Северо-Восточной Азии.

Напомним, с момента окончания Второй мировой войны мирное соглашение между Россией и Японией так и не было заключено. Японская сторона претендует на четыре острова (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи), однако позиция России заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Москва настаивает, что суверенитет России над территориями оформлен в соответствии с нормами международного права.