Москва, 23 января, 2017, 09:52 — ИА Регнум. Центробанк России с 23 января отозвал лицензии на осуществление банковских операций у трех кредитных организаций — адыгейский «Новация», барнаульский «Тальменка-банк» и омский «Сириус». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Кредитные организации не исполняли федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты Банка России.

«ПАО АКБ «Новация» проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, — говорится в сообщении. — Адекватная оценка принимаемых рисков привела к возникновению у кредитной организации основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)».

В свою очередь, барнаульский «Тальменка-банк» и омский «Сириус» не соблюдали требования нормативных актов ЦБ в соответствии с федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а руководство и собственники кредитных организаций не предприняли необходимых мер по нормализации их деятельности.

Отметим, что на 1 января 2017 г. банк «Новация» по величине активов занимал 416 место в банковской системе РФ, «Тальменка-банк» — 425 место, банк «Сириус» — 527 место.

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