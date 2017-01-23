Москва, 23 января, 2017, 09:34 — ИА Регнум. Рубль на прошлой неделе удержался в диапазоне 59 — 60 за доллар. Но новая неделя может принести повышение волатильности в паре USD/RUB, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«20 января прошла инаугурация Дональда Трампа. Сегодня, 23 января, на открытии торгов российская валюты будет отыгрывать его речь, а также первые официально принятые решения — ведь бездействовать новый глава США не собирается даже в первые часы. Вполне возможно, что первые решения подтолкнут доллар вверх. Но, скорее всего, USD/RUB поднимется в начале недели лишь до отметки 60,90 — 61,30. Тем более, что у российской валюты есть фактор поддержки в виде налогового периода в стране, который будет сохраняться до середины следующей недели», — пояснила Рогова.

«Также 23 января влияние доллар/рубль будут оказывать выводы контрольной группы по выполнению договоренностей о сокращении добычи в формате ОПЕК+. Если выяснится, что не все страны выполняют взятые на себя обязательства, нефть может оказаться под давлением, что приведет к ускорению падения рубля. В целом, неделя для рубля может быть весьма волатильной и непредсказуемой. Пожалуй, стоит «отсидеться на заборе» и понаблюдать за российской валютой со стороны», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 23 января Центробанк РФ повысил официальные курсы основных валют. Доллар США вырос к рублю на 31,76 копейки и составил 59,6697 рубля. Евро подорожал на 54,69 копейки — до 63,7272 рубля. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанной по официальным курсам на 23 января, также увеличилась, она составляет 61,4956 рубля. Цена на нефть марки Brent снизилась до $55,45 за баррель.