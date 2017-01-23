Вашингтон, 23 января, 2017, 09:20 — ИА Регнум. Американская авиакомпания United Airlines сняла запрет на вылет самолётов, введённый после компьютерного сбоя. Перелёты скоро будут возобновлены. Об этом авиаперевозчик сообщил в своём Twitter.

Tripadvisor.com United Airlines

«Запрет на вылет самолётов снят. Мы работаем над тем, чтобы возобновить перелёты», — сообщается в соцсети. Авиакомпания извинилась перед своими клиентам.

Напомним, United Airlines приостановила полёты самолётов на внутренних рейсах. «Остановка полётов на внутренних линиях вызвана сбоем в IT-инфраструктуре», — сообщили в авиакомпании. При этом международных рейсов запрет не касался.

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