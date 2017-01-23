Ярославль, 23 января, 2017, 09:18 — ИА Регнум. 21 января в Ярославле прошел траурный митинг КПРФ, посвященный 93-й годовщине со дня смерти Владимира Ленина, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Собравшиеся почтили память основателя Советского Союза минутой молчания.

Митинг в Ярославле

«93 года назад умер Владимир Ильич Ленин. И его гибель действительно была всеобщей потерей, колоссальной утратой для всего народа, для страны. Ленин — вождь мирового пролетариата и трудящихся масс. Впервые в истории, под его руководством и руководством партии трудящиеся смогли победить своих угнетателей и удержать власть, создав государство рабочих и крестьян. Ленин раскрыл миру новый, немыслимый ранее, диапазон человеческих возможностей. Без октября 1917 года, не было бы ни 9 мая 1945 года, не было бы 12 апреля 1961 года, многих других побед нашей страны. И наше дело следовать заветам Ленина. Убежден, что сейчас в России очень нужен человек такого масштаба — способный объединить людей и прекратить уничтожение России», — сказал корреспонденту ИА REGNUM секретарь Ярославского обкома КПРФ, депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев.

В траурном митинге приняло участие около 70 человек.