Грозный, 23 января, 2017, 09:15 — ИА Регнум. Двое уроженцев Чечни вымогали у своего земляка деньги и машину, прикрываясь именем Рамзана Кадырова. Находясь в Сургуте, они требовали от предпринимателя Зубайра Зайнадиева, чтобы он отдал свою машину и деньги в Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Информация об этом дошла до главы республики Рамзана Кадырова. По его указанию злоумышленников нашли и доставили в Грозный. Ими оказались уроженцы селения Азамат-Юрт Гудермесского района Чечни Зелимхан Хасимиков и Саид Геримсултанов.

«Из их слов стало известно, что Хасимиков, имитируя мой голос, требовал у потерпевшего деньги и машину. По прибытии в Грозный вымогатели все отрицали, ссылались на то, что хотели просто пошутить», — написал глава региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, находившиеся далеко от дома уроженцы Чечни надеялись на безнаказанность, но они ошиблись. Как отметил Кадыров, самозванцы открывают десятки страниц, заводят от его имени аккаунты в соцсетях и распространяют различную противоречивую информацию, которая якобы связана с какими-то его высказываниями, обманывая людей.

Называя такие факты вопиющими, Кадыров, подчеркнул, что никогда и ни у кого ни он, ни представители фонда имени Ахмата Кадырова не просили денег. «Фонд занимается благотворительностью и помогает не только жителям нашей республики, но и тысячам людей в разных странах мира… Злоумышленники пытались опорочить репутацию РОФ и рода Кадыровых, но это у них не получилось, потому, что люди знают, как мы относимся к своему народу, к чести и совести», — заявил глава Чечни.