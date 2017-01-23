Москва, 23 января, 2017, 09:05 — ИА Регнум. Только 6% жителей России строят планы более чем на 10 лет, и лишь 2% мечтают о будущем через 20 лет. 48% планируют меньше чем на год, 24% планов не строят. 57% уверены, что их материальное положение зависит от их усилий, 36% — что от обстоятельств. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

24rus.ru Подсчет пенсии

Положением дел в стране в целом довольны 47%, недовольны — 45% российских граждан. Люди чаще всего говорят о хорошей работе властей в правоохранительной сфере (57%) и образовании (51%).

Характеризуют работу властей как плохую чаще в сферах здравоохранения (60%) и экономики (48%).

Через 20 лет ожидают улучшения качества медицинских услуг 52% опрошенных, в сфере экономики — 49%. Уровень социальной защиты пожилых останется прежним, по мнению 40%. А 59% респондентов сомневаются, что в будущем государственная пенсия обеспечит им достойную жизнь.

Опрос граждан РФ от 18 лет до 49 лет проведен с 23 по 28 ноября 2016 года в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ. Опрошены 1600 респондентов. Интервью по месту жительства.