Москва, 23 января, 2017, 08:57 — ИА Регнум. Российские картины собрали в прокате в XXI веке $1,78 млрд. Наиболее популярной из них стала военная драма режиссера Федора Бондарчука «Сталинград», передает телеканал «МИР 24».

Цитата из к/ф «Сталинград». реж Фёдор Бондарчук. 2013. Россия Бойцы Советских войск

Кассовые сборы ленты, являющейся первым российским фильмом в формате IMAX, достигли $68 млн. Вместе с тем ряд экспертов критикует картину, действие которой разворачивается в 1942 году в Сталинграде, за недостоверность.

На второй строчке рейтинга оказалась комедия «Ирония судьбы. Продолжение», собравшая кассу в $55 млн. За ней следует отечественное фэнтези Олега Степченко «Вий 3D». Картина, в создании которой задействована компьютерная графика, заработала в прокате $39,5.

Четвертое место заняла драма «Адмиралъ», в образе главного героя которой, Александра Колчака, предстал Константин Хабенский. Кассовые сборы фильма, посвященного событиям Гражданской войны, превысили $38 млн. «Адмиралу» немного уступила новогодняя комедия «Елки-3». Это история о персонажах Сергея Светлакова и Ивана Урганта, продолжающих вопреки всему верить в чудеса.