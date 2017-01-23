Барнаул, 23 января, 2017, 09:33 — ИА Регнум. Митрополит Барнаульский и Алтайский владыка Сергий накануне принял участие в освящении храма Иоанна Предтечи, построенном на территории бывшего Нагорного парка. Об этом сообщает официальный сайт Алтайской митрополии. В божественной литургии в новоосвященном храме приняли участие не только духовные лица, но и прихожане, благотворители, а также — строители. Напомним, дизайн-проект «Благоустройство территории мемориального комплекса с храмом Иоанна Предтечи г. Барнаула» был предоставлен Барнаульской епархией и получил грант администрации Барнаула.

Храм Иоанна Предтечи, что стоял на территории Нагорного кладбища в Барнауле. 1919 год

Алтайская митрополия Освящение храма Иоанна Предтечи в Барнаула

Возведение храма является большим событием не только для барнаульских верующих, но и деятелей культуры. С конца 18-го века и в течение более полутора столетий Нагорное кладбище Барнаула с находившимся там храмом в честь святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна было местом упокоения многих поколений барнаульцев, в том числе и тех, кто оставил заметный след в истории города. Это была церковь, которую бы видно из любой точки Барнаула.

Храм Иоанна Предтечи, что стоял на территории Нагорного кладбища в Барнауле. 1919 год

В 30-х годах прошлого века Нагорное кладбище вместе с храмом были снесены, а могилы уничтожены. В советские годы там организовали ВДНХ, а в современности местность стали называть Нагорный парк.

Бывшая ВДНХ в Барнауле

Судя по дошедшим до нашего времени фотографиям, многие надгробия являлись произведениями искусства, — ведь их делали знаменитые алтайские мастера. По свидетельству историков, в 1928 году в последнем номере сборника Алтайского географического общества, был напечатан список исторических памятников Барнаула, которые необходимо было сохранить. Туда вошли и несколько надгробий с Нагорного кладбища. Но вскоре и этот сборник, и члены географического общества, и Нагорное кладбище были уничтожены. Историк Екатерина Красильникова в статье «Исторический некрополь Барнаула: преемственность традиций и политика памяти советский власти (конец 1919 — начало 1941 года)» вспоминает:

Нагорное кладбище. Могила Ядринцева

- В сентябре 1932 года директор Барнаульского краеведческого музея обратился с письмом в горкомхоз, где обращал внимание на безжалостное уничтожение памятников, «выдающихся свойствами материала, из которого они сделаны, и художественным отличием». Автор письма считал, что необходимо восстановить уже пострадавшие от разрушения памятники ученому и публицисту Н. М. Ядринцеву (медный бюст награнитном основании), механику-изобретателю К. Д. Фролову (каменный памятник с двумя чугунными плитами), врачу Ф. В. Гоблеру (чугунная плита на кирпичной основе), французскому ученому Г. Л. Менье (крест из чугуна), общественному деятелю Т. С. Бурнашеву (чугунная плита на кирпичном основании), одному из основателей Общества любителей исследования Алтая Н. И. Журину (яшмовая глыба). Просил директор музея ио сохранении уникального памятника ХVIII в. на могиле некого Черницына, а также искусно изготовленногоиз темно-зеленой яшмы и розового кварца надгробия мальчика Матвеева. Сотрудники музея просили не толь-ко восстановить все эти памятники, но также зарегистрировать их и принять меры к их охране. Судя по всему, это письмо осталось без ответа. Если даже ответ и существовал, вероятнее всего, горкомхоз отказал музею.

Кстати, позднее последствия этого вандализма чуть не привели к международному конфузу.

Барнаул-ФМ С храма Иоанна Предтечи в Барнауле снимают колокол и перевозят его в Покровский собор. Само кладбище скоро сравняют с землёй, чтобы организовать здесь Выставку достижений народного хозяйства. Сам храм был разрушен в 30-е годы

Известный ученый, исследователь, археолог, путешественник Мари-Луи-Густав Менье умер в Барнауле, как известно, в 1862 году. На его могиле был установлен чугунный памятник с надписью на французском языке: «Менье Мари Луи Густав. Родился в Нанте во Франции 171/29 января 1827. Умер во время научного путешествия в Барнауле 12/24 марта 1862». Но в 30-е годы при сносе памятников, не пожалели, в том числе, и красивое чугунное литье креста на могиле путешественника. И вот спустя чуть более 100 лет после его смерти, французское правительство сделало в Барнаул запрос: как охраняется могила Менье? Городские власти тогда пошли на хитрость: с фотографии разрушенного памятника, хранившейся в музее, была сделана копия, которую и направили во Францию с извещением, мол, «чтим и бережем память».

Барнаул-ФМ Фрагмент захоронения в Нагорном кладбище

«В 1936 году в «Красном Алтае» разместили серию статей, посвященных истории Барнаула. Одна из них носила название «Исторические могилы». В этой публикации приводился скудный список выдающихся людей, чьи останки были похоронены на Нагорном кладбище. В их числе: алтайский былиносказатель Л. Г. Тупицын, народнический писатель и просветитель В. К. Штильке, краевед Н. С. Гуляев и уже упоми-навшиеся нами Г. Л. Менье и Н. М. Ядринцев. В газете сообщалось о том, что лишь на могиле Менье чудомсохранился чугунный памятник в виде ажурного креста. Прочие надгробия уже были уничтожены. Место-нахождение могил Ядринцева и Штильке указывалось ориентировочно, а о могиле Тупицына сообщалось, как об утраченной. Показательно, что автор статьи не вспомнил ни одной «советской» могилы, перечисливлишь те, которые были широко известны и до революции. Больше в довоенные годы печать не обращалась к теме могил выдающихся барнаульцев. Закрытое Нагорное кладбище в печати рассматривалось исключительно как будущий парк», — вспоминает в упомянутой выше статье историк Екатерина Красильникова.

Барнаул-МФ Нагорный парк — бывшее нагорное кладбище в Барнауле

Работы по воссозданию храма святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна были начаты 31 июля 2014 года. Тогда было решено, что храм станет частью мемориального комплекса, который расположится на территории Нагорного парка. Помимо храма, будут возведены церковная лавка с необходимыми хозяйственными постройками, а на месте разрушенного храма появится мемориальная часовня.

Барнаул-ФМ Фрагмент человеческого черепа в Нагорном кладбище. 1913 год

Строительство мемориального комплекса ведет местная православная религиозная организация Прихода храма святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна г. Барнаула Алтайского края Барнаульской Епархии Русской Православной Церкви.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2013 и 2015 годах при возведении строителям храма пришлось потревожить старинные могилы барнаульцев, возникла угроза вандализма. На помощь призвали археологов: они извлекли и исследовали найденные останки. По данным епархии, последнее упокоение предки барнаульцев нашли в специальной нише — крипте, обустроенной в основании воссозданной церкви.

Алтайская митрополия Освящение храма Иоанна Предтечи в Барнаула

Впрочем, по свидетельству корреспондентов ТВ-Сибирь, снявших сюжет о нагорном кладбище еще в начале 90-х, в перестроечные времена с останками предков в Барнауле не церемонились. Землю с ВДНХ вывозили для подсыпки прямо к жилым домам, где с человеческими костьми играли дети, а подростки пугали девчонок черепами.

Соглашение о передаче в ведение и хозяйственное управление муниципалитета территории, на которой было некогда расположено Нагорное кладбище, власти Барнаула подписали в декабре 2016 года.

ТВ-Сибирь Человеческий череп с бывшего Нагорного кладбища в Барнауле. Начало 90-х годов

Дизайн-проект благоустройства территории Нагорного парка, большая часть которого находится в долгосрочной аренде у Барнаульской епархии, делает компания «Паркдизайнгрупп». Все ландшафтные работы, приведение в порядок сохранившихся захоронений и памятников, а также — установка беседок и лавочек. продлился до осени 2017 года.

Фамилии барнаульцев, захороненных на Нагорном кладбище (данные Барнаул-ФМ):

Фролов К. Д. (1726—1800) — изобретатель-гидротехник.

Чулков В. С. (1746—1807) — начальник Колывано-Воскресенских заводов, основатель камнерезного дела на Алтае.

Залесов П. М. (1772—1837) — строитель сереброплавильных заводов, изобретатель паровой турбины для откачки воды из шахт.

Черницын И. И. (1750—1809) — ученик и помощник изобретателя Ивана Ползунова.

Художники:

Мягков М. И. (1797—1852) — мастер религиозной живописи, академик искусств и портретной живописи.

Петров В. П. (1770—1810) — ученик основоположника городского русского пейзажа Ф. Н. Алексеева, академик живописи.

Молчанов А. И. (1765 — после 1824) — первый архитектор Барнаула, автор каменного корпуса сереброплавильного завода, горной аптеки, канцелярии, ансамбля Демидовской площади.

Попов Я. Н. (1802—1863) — ученик К. И. Росси, автор церкви Иоанна Предтечи, дома начальника заводов, ансамбля Демидовской площади.

Шангин П. И. (1748—1816) — медик, специалист по минералогии, член-корреспондент Петербургской академии наук.

Геблер Ф. А. (1782—1850) — врач, географ, член-корреспондент Петербургской академии наук.

Гуляев С. И. (1805—1888) — фольклорист, этнограф, изобретатель.

Гуляев Н. С. (1851—1918) — краевед, архивариус Алтайского горного округа.

Ядринцев Н. М. (1842—1894) — публицист, исследователь Сибири.

Гюстав Луи Мария Менье (1827—1862) — французский археолог и путешественник.

Журин Н. И. (1841—1891) — начальник округа, один из основателей общества попечения о начальном образовании.

Штильке В. К. (1850—1908) — просветитель, депутат Государственной думы