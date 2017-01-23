Москва, 23 января, 2017, 08:35 — ИА Регнум. Инициатива о запрете содержания в многоквартирных домах собак крупных пород будет рассмотрена Мосгордумой. Об этом рассказала председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы Зоя Зотова, сообщает 23 января сетевое издание m24.ru.

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По мнению авторов идеи, такой запрет нужен, чтобы избежать возможных нападений крупных собак на жильцов. Кроме того, таким животным некомфортно жить в сравнительно небольших квартирах.

«Мы закладываем такую норму в законопроекте. Будем ее рассматривать, прописывать, потом направим в качестве поправок к федеральному документу», — пояснила Зотова.

Предполагается, что под запрет содержания в квартирах попадут такие породы, как мастиф, дог, кавказская овчарка и другие. Содержать таких собак смогут жители частных домовладений при условии, что животным там обеспечены безопасность и удобство.

Как пояснил сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов, запрет не будет распространяться на тех собак, что уже живут в квартирах. Ограничиваться будет поступление новых животных. Например, приобретать щенков крупных пород могут разрешить лишь жителям частных домов. Другие эксперты при этом отмечают, что проблема заключается не в размерах квартиры и не в породе собаки, а в ее воспитании.