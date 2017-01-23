Москва, 23 января, 2017, 08:27 — ИА Регнум. Торги по нефти 20 января завершились ростом. Цена повысилась к концу дня на 2,4%, до $55,45 перед встречей ОПЕК в Вене.

ptra Нефть

Встреча в выходные дни (21−22 января) прошла успешно. Участники соглашения ОПЕК о сокращении объемов добычи нефти договорились о том, как будут контролировать выполнение его условий. Страны выполнили план по сокращению нефтедобычи почти на 80%, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов.

Сегодня, 23 января, за баррель Brent дают 55,59 (+0,25%). Рост вялый, хотя после успешной встречи нефть должна стоить как минимум 56 долларов. От роста цены сдерживает последний пятничный отчет Baker Hughes.

Число буровых установок в США за неделю, завершившуюся 20 января, выросло на 35 единиц — до 694. Число нефтяных установок выросло на 29 единиц — до 551, для добычи газа — на 6 единиц, до 142 штук.

Экономический календарь на сегодня пустой. Новостного шума быть не должно, кроме поступающих комментариев по последней встрече ОПЕК. Для покупателей открыта дорога к уровню 56,30. Технические условия на часовом и четырехчасовом периодах не противоречат повышению котировок.