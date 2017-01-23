Иркутск, 23 января, 2017, 08:26 — ИА Регнум. В Иркутской области полицейские изъяли более 25 контейнеров алкоголя, в том числе дорогостоящих элитных марок, общей стоимостью более 40 миллионов рублей. Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МВД, оперативники обнаружили сотни коробок с водкой, коньяком, настойками и вином в двух складах одной из промышленных баз Усть-Кута.

Скриншот с сайта 38.мвд.рф Коробки с контрафактным алкоголем

Спиртное оказалось фальсификатом. Жидкость была разлита в стеклянные бутылки, маркированные поддельными федеральными специальными и акцизными марками. Уголовное дело возбуждено по статье «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».

В ведомстве уточнили, что 300 тысяч изъятых бутылок общим объемом около 140 тысяч литров уничтожат. Соответствующее решение принял Октябрьский районный суд Иркутска.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Приангарье, а также в других регионах России усилили работу по борьбе с нелегальным алкорынком после трагедии в Иркутске, когда от отравления концентратом для ванн «Боярышник» с метиловым спиртом пострадали 123 человека, погибли — 76.

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